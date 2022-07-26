Şimşek: 'Sivaslıların birlikteliğini herkese göstereceğiz'

Sivas’ta, Türkiye ile yurt dışında yaşayan Sivaslıların, birlik ve beraberliği için plaka kodu 58’i temsilen 5-8 Ağustos tarihlerinde Gardaşlık Festivali düzenlenecek.

Festival öncesi, Tarihi Valilik Binası Dr. Hasan Canpolat Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ve paydaş kurumların yetkilileri katıldı.

5-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Gardaşlık Festivaline tüm Sivaslıları davet eden Vali Dr. Yılmaz Şimşek; festivali kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarımı açısından son derece önemli gördüklerini belirtti.

Vakit gardaşlık vakti

Vali Şimşek; “Yurt içinde yurt dışında milyonlarca Sivaslının beğeniyle takip ettiği Gardaşlık Festivalimiz için bu yıl da Sivas Belediyemiz ile birlikte diğer kurumlarımızın da katkılarıyla güzel bir program hazırladık. Halaylarda, türkülerde, konserlerde buluşacağımız birçok etkinlik planladık. İnşallah Sivaslıların gür sesini, omuz omuza birlikteliğini, neşesini, sevincini herkese göstereceğiz. Bu çerçevede kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarma açısından son derece önemli gördüğümüz Gardaşlık Festivalimize ‘Vakit gardaşlık vaktidir’ diyerek 5-8 Ağustos’ta tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Bu duygularla tüm hemşehrilerimi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.