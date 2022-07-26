Kayalıkların üzerinde yetişen ağaçlar şaşkınlığa neden oluyor

Sivas’ın İmranlı ilçesinde kayalıkların üzerinde yetişen ağaçlar görenlerde şaşkınlığa nede oluyor.

Sivas’ın İmranlı ilçesine uzaklığı 23 kilometre olan Gelenli köyü kayalıkların üzerinde büyüyen ağaçlarıyla dikkat çekiyor. Köyün tepesinde bulunan kayalıklarda ne şekilde nasıl büyüdüğü merak konusu olan Ardıç ağaçları görenlerde şaşkınlığa da neden oluyor. Kayaların arasında yetişen ağaçların doğal yollarla yetiştiği düşünülüyor.

“Kendi kendine doğal yollarla çıkmış”

Gelenli köyünden Ali Biçer, ağaçların doğal yollarla büyüdüğünü belirterek, “Kayaların içerisinde oluşan ağaçlar dedelerimizin anlattığına göre eskiden hep ardıç ağacıymış. Fakat zaman içerisinde yıkılmış, yakılmış. Orada herhangi bir bakım yok. Kendi kendine doğal yollarla çıkmış. Görenler şaşırıyor, aşağıdan görenler yanına çıkmak istiyor. O ağaçlar en az 1 buçuk asırlık ağaçlardır köklerini taşların içerisine salmış. Yukarı çıksak ağacın kökleri nereden baksan benim gövdem kadardır. Ufak bir damar bulup gelişmiş” dedi.