Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, iddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kendi kafasına sıkarak ağır yaralandı.

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  • 06.02.2022 15:02
  • Güncelleme: 06.02.2022 15:39
Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, iddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kendi kafasına sıkarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Sönmez 1 Sokak üzerinde meydana gelen olayda H.Ö. isimli kadın, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi M.Ö.’yü (25) tabancayla sokak ortasında göğsünden ve bacağından vurdu. M.Ö. İsabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan H.Ö., daha sonra Kocasinan ilçesine bağlı 828. Sokak üzerinde geldiği bir ikamette kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan H.Ö., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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