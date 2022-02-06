Milletvekili Ataş:'işcinin, memurun hakkını yiyorlar'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, TÜİK'in açıkladığı rakamların gerçekleri yansıtmadığını ifade ederek, "Kul yemeye devam eden AKP, ekonomiyi de ülkeyi de yönetemiyor" dedi.

VATANDAŞIN ELİNE GEÇMEDEN YOK OLMUŞTUR!

TÜİK'in rakamlarına göre bile son 20 yılın en yüksek enflasyonunun yaşandığını kaydeden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Eski TÜİK Başkanı "Açıkladığımız rakamlar 84 milyonu etkiliyor, ben kul hakkı yemem." dediği için görevden alınmış, son üç yılda TÜİK'e atanan 4'üncü Başkan ise ilk iş olarak enflasyon sepetinin içindeki doğal gaz ve elektrik gibi harcamaların oranını değiştirerek ocak ayı yıllık enflasyonunu yüzde 48,69 olarak açıklanmıştır. Buna rağmen bu oran, son yirmi yılın en yüksek enflasyonu olmuştur. Ancak ENAG, gerçek enflasyonu yüzde 114,87 olarak hesaplamıştır yani gerçek enflasyon, üç haneli rakamlara ulaşırken memur zammı yüzde 30'larda kalmıştır. İktidar, TÜİK üzerinden milyonlarca işçinin, memurun, emeklinin hakkını yemeye devam etmektedir. Maaşlarında yapılan artıştan çok daha fazlası vatandaşın eline geçmeden yok olmuştur. Kul hakkı yemeye devam eden AKP, ekonomiyi de ülkeyi de yönetemiyor. Artık tek seçenek kalmıştır, o da erken