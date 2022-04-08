Şiddetli rüzgar ağacı devirdi
Kayseri'de dün akşam saatlerinde şiddetini arttıran kuvvetli rüzgâr, parkta bulunan ağacı devirdi.
- 08.04.2022 15:31
- Güncelleme: 08.04.2022 15:31
Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir parkta ağaç devrildi.
Durumu gören mahalle sakinlerini ağacın devrildiğini belediye ekiplerine bildirdi.
1ha
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