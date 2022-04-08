Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu Develi'de kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Develi'de bir dizi etkinlikler düzenlendi.

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  • 08.04.2022 15:23
  • Güncelleme: 08.04.2022 15:27
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu Develi'de kutlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Develi’de bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Develi’de etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Develi İlçe Kaymakamı Sinan Aslan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve STK temsilcileri, Develi İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk’ü makamında ziyaret ederek, tebrik etti. Cuma namazı sonrasında ise Develi Merkez Camii’nde İlçe Müftüsü Emin Patan tarafından Mevlid-i Şerif okundu ve dualar edildi.

Etkinlik bitiminde camiden çıkan vatandaşlara polis ekipleri kolonya ve şeker ikramında bulundu.

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İHA

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