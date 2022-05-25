SGK'dan Kayseri Şeker'e teşekkür belgesi

Kayseri Şeker, Kayseri'de 2021 yılı içerisinde en yüksek pirim ödeyen, en çok istihdam sağlayan ve en çok engelli çalıştıran kuruluş oldu. Kayseri Şeker, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından üç ayrı kategoride teşekkür belgesine layık görüldü.

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  • 25.05.2022 16:16
  • Güncelleme: 25.05.2022 18:07
SGK'dan Kayseri Şeker'e teşekkür belgesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şeker, Kayseri’de 2021 yılı içerisinde en yüksek pirim ödeyen, en çok istihdam sağlayan ve en çok engelli çalıştıran kuruluş oldu. Kayseri Şeker, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından üç ayrı kategoride teşekkür belgesine layık görüldü.

2021 yılı boyunca Devletin tüm kurumlarına olan yükümlülüklerini zamanında hatta zamanından önce yerine getiren Kayseri Şeker’e, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından teşekkür belgeleri verildi. Kurum Başkanı Cevdet Ceylan imzalı üç ayrı teşekkür belgesini Kayseri Şeker adına Başkan Hüseyin Akay’a, SGK İl Müdürü Ahmet Hamdi Güney bizzat takdim etti. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın makamında gerçekleşen ve Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede’nin de bulunduğu ziyarette, SGK Kayseri İl Müdürü Ahmet Hamdi Güney, belirlenen tüm kriterleri başarı ile yerine getiren Kayseri Şeker’e teşekkür belgeleri vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

İl Müdürü Güney konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

"Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanımızın talimatlarıyla, Kayseri’de 2021 yılı içerisinde en yüksek pirim ödeyen, en çok istihdam sağlayan ve en çok engelli vatandaşımızı bünyesine alan, Türkiye ekonomisine, istihdamına ve üretime yaptıkları katkılardan ve tüm bu başarılarından dolayı kendilerine bu belgeleri vererek, teşekkür etmek istedik. Bu belgeleri takdim edebilmemiz için tabi bazı kriterler vardı, bunların başında ise şirketlerin kurumumuza hiçbir zaman prim borcunun bulunmaması geliyordu. Kayseri Şeker’in de bu bağlamda hiçbir zaman prim borcu olmamış, hiçbir ceza ile muhatap olmamış ve Devletimiz ile herhangi bir sorun yaşamamıştır. Biz bu kriterleri dikkate alarak, Sayın Soysal Güvenlik Kurumu Başkanımızın da selamlarını ileterek, Kayseri Şeker’e bu belgeyi takdim etmekten mutluluk duyuyor aynı kararlılık ve azimle çalışmalarının devamını diliyoruz."

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise; öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Cevdet Ceylan’a teveccühlerinden dolayı şahsı ve Kayseri Şeker adına şükranlarını sunduğunu belirterek, "Kayseri Şeker üç fabrikası ile geniş bir coğrafyada faaliyet yürüten bir kuruluştur. Biz istihdama katkı sağlamanın yanı sıra devlete karşı yükümlülüklerimizin, sorumluluklarımızın da zamanında yerine getirilmesine çok önem veren bir şirketiz bu çerçevede hem çiftçilerimize hem çalışanlarımıza hem de devletimize görev ve yükümlülükleri yerine getirmek bizim için her şeyin başında geliyor. Bunun böyle devam etmesi için elimizden gelen azim ve gayreti göstereceğiz. Devletimizin, Sosyal Güvenlik Kurumunun bizi böyle takdir edip bu anlamlı belgelere layık görmesi bizim için son derece önemli bir kıvanç vesilesidir. Kayseri Şeker olarak bizi üç ayrı kategoride teşekkür belgesine layık gören Sosyal Güvenlik Kurumuna ve nazik ziyaretlerinden ötürü SGK İl Müdürümüz Sayın Ahmet Hamdi Güney’e teşekkür eder, şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

İHA

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