Girdiği kümeste mahsur kalan tilkiyi ekipler kurtardı
Kayseri'de girdiği kümesten çıkamayan tilki, ekipler tarafından kurtarılarak doğal yaşamına bırakıldı.
- 25.05.2022 15:07
- Güncelleme: 25.05.2022 18:08
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de girdiği kümesten çıkamayan tilki, ekipler tarafından kurtarılarak doğal yaşamına bırakıldı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir evin bahçesinde bulunan kümese giren tilki, çıkamadı. Tavukların sesini duyup kümese giden ev sahibi, tilkiyle karşılaştı. Ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istemesi üzerine eve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri gitti.
Kümesten çıkarılan tilki, doğal yaşam ortamına bırakıldı.
İHA
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