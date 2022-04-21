Seyrani Kampüsü'ne hayırsever desteği

Kayseri Üniversitesinin merkez dışındaki en büyük kampüsü olan Develi Seyrani Kampüsü, belediye ve hayırseverlerin desteği ile gelişimini sürdürüyor. Yapılan destekler ile Seyrani Kampüsü içerisindeki Develi İslami İlimler Fakültesi, Develi Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu ile Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin eğitim ve araştırma hizmetlerindeki kalitesini artırıyor.

Develi Belediyesi ile Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde ilçedeki insan gücünün mesleki ve teknik eğitim ihtiyacının geliştirilmesi amaçlanıyor. Yöresel tarım ürünlerinin gastronomi alanında kullanılmasının yaygınlaştırılması, Develi ve yöresinin yiyecek ve içecek kültürünün ulusal ve uluslararası kuruluşlarla diğer dış paydaşlara sunumlarının gerçekleştirilmesi, Develi yöresinde bulunan gıda işletmesi çalışanlarına gıda hijyeni ve sanitasyonu ile yiyecek ve içecek servis bilgileri konularında eğitimler düzenlenmesi ve Aşçılık Akademisi marifetiyle Develi halkına çeşitli mutfak atölyeleri, aşçılık kursları ve sunum teknikleri eğitimlerini verilmesi imzalanan protokolün içerisinde yer aldı.

Ayrıca hayırsever ve eğitim gönüllüsü hemşerimiz Suat Köylüoğlu’nun işletmesi ile rektörlük arasında imzalanan protokol çerçevesinde de Seyrani Kampüsünde bulunan Hüseyin Şahin MYO’da uygulama mutfağı, araştırma laboratuvarı ve sınıf tefrişatının yapımı tamamlandı. Aşçılık Programı öğrencileri uygulamalarını bu mutfakta gerçekleştirirken, Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Laboratuvarında ise ata tohumuna yönelik üretim ve araştırma çalışmaları yapılıyor. Yine bir diğer hayırseverimiz olan Mustafa Beşparmak da Develimize ve kampüsümüze yakışır bir şekilde giriş kapısını yaptırarak kampüsümüzü güzelleştirdi.

Develi’nin yüksek öğretimdeki kalitesinin her geçen yıl daha da arttığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Seyrani Kampüsümüzde yeni bölümlerin açılması ve araştırma birimlerinin faal olarak çalışması hem Kayseri Üniversitesini hem de Develimizi daha tercih edilebilir hale getirmektedir. Develi Belediyesi olarak bu gelişimin devam etmesi için her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Ayrıca eğitim dendiğinde varını yoğunu seferber eden eğitim gönüllüsü hayırsever hemşerilerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.