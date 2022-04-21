Kayseri'de de görev yapan müezzin, sesiyle Suudi Arabistan'a damga vurdu

Bir süre önce Kayseri'de de görev yapan müezzin Muhsin Kara, Suudi Arabistan'da düzenlenen 'Kuran-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu.

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  • 21.04.2022 12:15
  • Güncelleme: 21.04.2022 13:37
Kayseri'de de görev yapan müezzin, sesiyle Suudi Arabistan'a damga vurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bir süre önce Kayseri’de de görev yapan müezzin Muhsin Kara, Suudi Arabistan’da düzenlenen ‘Kuran-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda birinci oldu.

Suudi Arabistan’da Kuran-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nın finali düzenlendi. Yarışmanın sonunda ’ezanı güzel okuma’ dalında daha önce Kayseri’nin Akkışla ilçesinde imam olarak görev yapan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında çalışan Muhsin Kara birinci olurken, İstanbul Sarıyer’de görev yapan Alpcan Çelik de ikinci oldu.

Erbaş’tan tebrik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yarışmacıları tebrik ederek, “Suudi Arabistan Televizyonunun düzenlediği Kuran-ı Kerim’i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda birinci olan Muhsin Kara (Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi) ve ikinci olan Alpcan Çelik’i (Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi) tebrik ediyor, Kur’an yolunda hayırlı bir ömür diliyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA

Kayseri Gündem
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