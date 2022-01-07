Serbest Bölge yeni yatırımları çekmeye devam edecek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'nin üretim ve istihdam merkezi Kayseri'nin Serbest Bölge'de potansiyelini arttıracak projeleri hayata geçirmek için gayretle çalıştıklarını söyleyerek, yeni yatırımlarla Kayseri'nin ihracat potansiyeline katma değer katacağını ifade etti.

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  • 07.01.2022 13:13
  • Güncelleme: 07.01.2022 13:33
Serbest Bölge yeni yatırımları çekmeye devam edecek
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye’nin üretim ve istihdam merkezi Kayseri’nin Serbest Bölge’de potansiyelini arttıracak projeleri hayata geçirmek için gayretle çalıştıklarını söyleyerek, yeni yatırımlarla Kayseri’nin ihracat potansiyeline katma değer katacağını ifade etti.

Üretim sürsün, Türkiye büyüsün diye hep birlikte çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Kayseri Sanayi Odası Başkanı’mız Sayın Mehmet Büyüksimitçi ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı’mız Sayın Ömer Gülsoy’un katılımlarıyla, Serbest Bölge Yönetim Kurulu Toplantı’mızı gerçekleştirdik. 2022 yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün 2022 yılından ilk Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdik. Değerli yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle 2021 yılı zannediyorum Serbest Bölge için altın yıllardan bir tanesi oldu. Özellikle ihracatın artması ile birlikte Kayseri’de yatırımcıların yüzü güldü. İnşallah Serbest Bölge bundan sonraki süreçte de büyüyerek, gelişerek yeni yatırımları çekerek Kayseri’nin ihracat potansiyeline katma değer katacak. Ben değerli yönetim kurulu üyelerine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah yaptığımız çalışmalar serbest bölgeyi çok daha farklı bir alana taşıyacak. Özellikte çatı üzerine güneş enerjisi santralleri yapmamız, kiralanabilir 18 bin metrekare hangar yapmamız, bununla birlikte yeni yolların, altyapıların yapılması ilave olarak bu sene yapacağımız giriş kapısı ile birlikte Serbest Bölge zannediyorum Türkiye’nin en önemli alanlardan bir tanesi olacak. Hayırlı olsun. Toplantımızda alınan kararların hayırlı olmasını temenni ediyor, ülkemize katkı sunmak için emek harcayan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

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