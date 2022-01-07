Akdağmadeni Sağlık Merkezi vatandaşın hayatını kolaylaştırıyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, geçen yıl açılan 'Akdağmadeni Belediyesi Sağlık Merkezi' vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 07.01.2022 13:07
  • Güncelleme: 07.01.2022 13:07
Akdağmadeni Sağlık Merkezi vatandaşın hayatını kolaylaştırıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, geçen yıl açılan ‘Akdağmadeni Belediyesi Sağlık Merkezi’ vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Çarşı merkezinde eksikliği hissedilen sağlık merkezinde tansiyon takibi, şeker ölçümü, pansuman ve yara bakımı gibi basit tıbbi müdahaleler ile solunum fonksiyon testi hizmetleri veriliyor. Merkezde ayrıca beslenme ve diyet uzmanlarının kontrolünde obezite ile mücadele faaliyetleri de sürdürülüyor.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, “İlçemiz eksikliği hissedilen sağlık merkezimizi geçtiğimiz yıl vatandaşlarımızın hizmetine açmıştık. Açtığımız sağlık merkezinde; tansiyon takibi, şeker ölçümü, pansuman yara bakımı gibi basit tıbbi müdahaleler ve solunum fonksiyon testi hizmeti verilmektedir. Ayrıca beslenme ve diyet uzmanımızın kontrolünde obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam öneri sunarak vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmeleri için katkı sunuyoruz. Vatandaşımızdan aldığımız güç ve destekle ilçemize değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Geçen ay 369 alkollü sürücünün ehliyetine el kondu

Geçen ay 369 alkollü sürücünün ehliyetine el kondu

Yumurta satışlarında pazar ve markette fiyat farkı var

Yumurta satışlarında pazar ve markette fiyat farkı var

YRP Başkanı Narin: 'Memura verilen maaş artışı, enflasyon karşısında kayboldu'

YRP Başkanı Narin: “Memura verilen maaş artışı, enflasyon karşısında kayboldu”

Meclis Üyesi Yücel, engellilerin sorunlarını dinledi

Meclis Üyesi Yücel, engellilerin sorunlarını dinledi

Serbest Bölge yeni yatırımları çekmeye devam edecek

Serbest Bölge yeni yatırımları çekmeye devam edecek

İsviçre Büyükelçisi Talas'a gelecek

İsviçre Büyükelçisi Talas'a gelecek

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

6
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri İş Dünyası Bir Araya Geldi

Kayseri İş Dünyası Bir Araya Geldi

Eşinin ve 1,5 yaşındaki üvey kızının boğazını keserek öldüren şahıs tutuklandı

Eşinin ve 1,5 yaşındaki üvey kızının boğazını keserek öldüren şahıs tutuklandı

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç: 'Hizmetten hizmete koşuyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Hizmetten hizmete koşuyoruz'

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

TYB Kayseri Şubesi'nden Özgöncü'ye ziyaret

TYB Kayseri Şubesi'nden Özgöncü'ye ziyaret

Kocasinan'da profesyonel aşçılar yetişiyor

Kocasinan'da profesyonel aşçılar yetişiyor

2022'nin ilk antika pazarı

2022’nin ilk antika pazarı