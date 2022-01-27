Sendikalaşmak isteyen işçiler iş bırakma eylemine gitti

Kayseri'nin Develi ilçesinde sendikalaşmak isteyen işçiler, eylem yaptı.

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  • 27.01.2022 16:58
  • Güncelleme: 27.01.2022 17:28
Sendikalaşmak isteyen işçiler iş bırakma eylemine gitti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde sendikalaşmak isteyen işçiler, eylem yaptı.

İlçede bulunan Saray Çiftliği’nde çalışan işçiler, zor şartlarda çalıştıklarını iddia ederek, sendikalaşmak için iş bırakma eylemine gitti. İşletme yöneticilerinin işçileri ikna etmek için çalışmaları sürerken, işçilerin haklarını alana kadar eyleme devam edecekleri öğrenildi.

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İHA

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