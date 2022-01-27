Buz sarkıtları temizleme çalışmaları tehlike saçıyor

Kar yağışının etkisini yitirmesi ile birlikte Kırşehir'de yapılan buz sarkıtlarını temizleme çalışması adete tehlikeye davetiye çıkardı.

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  • 27.01.2022 16:40
  • Güncelleme: 27.01.2022 16:40
Buz sarkıtları temizleme çalışmaları tehlike saçıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kar yağışının etkisini yitirmesi ile birlikte Kırşehir’de yapılan buz sarkıtlarını temizleme çalışması adete tehlikeye davetiye çıkardı.

Esnafın talebiyle belediye ekipleri, Terme Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısında buz sarkıtlarını temizledi. Sarkıtların temizlenmesi esnasında caddenin yaya geçidine kapatılmaması ise tehlikeye adeta davetiye çıkardı. Bazı vatandaşlar yol kapalı olmayınca yapılan çalışmayı fark etmeden buz sarkıtlarını altından geçti. Bazıları ise son anda çalışmayı fark ederek yön değiştirdi. Yaya geçişine kapatılmayan cadde üzerinde ise itfaiye görevlileri sürekli vatandaşı uyarmak zorunda kaldı.

Öte yandan Özbağ Belediyesi, esnafın talebi üzerine açılmamış olan sanayi sitesi yollarında açma çalışması yaptı. Özbağ Belde Belediye Başkanı Rasim Arazay ise gelen talepler doğrultusunda ekiplerinin yer mefhumu gözetmeden çalıştığını söyledi.

İHA

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