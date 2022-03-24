Semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları

Pazar tezgâhlarındaki bazı sebze ve meyvenin önceki hafta ve şu anki fiyatı şu şekilde: domates 12 liradan 15 liraya, soğan 2,5 liradan 6 liraya, biber 20 liradan 25 liraya, patates 5 liradan 6 liraya, patlıcan 20 liradan 25 liraya çıkarak artış yaşanan ürünler oldu. Önceki haftaya göre indirim yaşayan mantar 30 liradan 25 liraya düştü.

Pazar yerinde satılan meyve ve sebzelerin genel fiyatları ise şu şekilde: kabak 7,50 lira, yeşil soğan (bağ) 4 lira, kırmızı lahana (tane) 10 lira, brokoli (tane) 10 lira, pırasa (bağ) 4 lira, kırmızı turp 5 lira, salatalık 10 lira, portakal 4 lira, elma 7,50 lira.

Semt pazarında tezgâhlarda yerini alan yaz meyvelerinden karpuzun fiyatı 10 lira, çilek ise kilo fiyatı 25 lira olarak satılıyor.

