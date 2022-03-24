Semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları
Kayseri merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde kurulan Perşembe Pazarı'nda Ramazan ayına 1 hafta kalası yoğunluk yaşanıyor. Tezgâh fiyatları ise önceki haftaya göre bazı ürünlerde artış gösterirken bazılarında da etiketlerin aynı kaldığı görüldü.
- 24.03.2022 15:53
- Güncelleme: 24.03.2022 15:53
Pazar tezgâhlarındaki bazı sebze ve meyvenin önceki hafta ve şu anki fiyatı şu şekilde: domates 12 liradan 15 liraya, soğan 2,5 liradan 6 liraya, biber 20 liradan 25 liraya, patates 5 liradan 6 liraya, patlıcan 20 liradan 25 liraya çıkarak artış yaşanan ürünler oldu. Önceki haftaya göre indirim yaşayan mantar 30 liradan 25 liraya düştü.
Pazar yerinde satılan meyve ve sebzelerin genel fiyatları ise şu şekilde: kabak 7,50 lira, yeşil soğan (bağ) 4 lira, kırmızı lahana (tane) 10 lira, brokoli (tane) 10 lira, pırasa (bağ) 4 lira, kırmızı turp 5 lira, salatalık 10 lira, portakal 4 lira, elma 7,50 lira.
Semt pazarında tezgâhlarda yerini alan yaz meyvelerinden karpuzun fiyatı 10 lira, çilek ise kilo fiyatı 25 lira olarak satılıyor.