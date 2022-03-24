Alışveriş Festivali açıldı

Kayseri'de Esra Style Alışveriş Festivali'nin 4.'sü düzenlenen törenle açıldı.

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  • 24.03.2022 15:05
  • Güncelleme: 24.03.2022 15:47
Alışveriş Festivali açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Esra Style Alışveriş Festivali’nin 4.’sü düzenlenen törenle açıldı.

Esra Style Alışveriş Festivali Kayseri ve çevre illerden firmaların katılımıyla dördüncü kez açıldı. Festival kapsamında, defileler, çekilişler düzenlendi. Festival hakkında bilgiler veren Festival Kurucusu Esra Karaarslan; "Kayseri’de 4. organizasyonumuz. Aslında İstanbul’da başladık bu organizasyonlara. Kayseri’den yoğun davetler aldık. Geldiğimizde de çok güzel ilgi görüyoruz. Bugün açılışımızı yaptık, ilk günümüz. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Fuarımızda ’bir kadını ilgilendiren her şey’ adı altında kuruyoruz bu fuarı. Özellikle giyim sektöründen çok ilgi görüyor. Bunun dışında aksesuar, takı, kişisel bakım ürünleri, Hint kınası, çocuk giyime kadar her şey bu fuarda mevcut. 3 gün boyunca müşterilerimizi bekliyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Festivalin açılışına AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan da katıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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