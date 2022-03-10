Semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları

İç pazarda artan ürünler fiyatların sabit kalmasını sağladı. Domates, biber, karnabahar ve patatesin fiyatında önceki haftaya göre değişiklik olmazken Kültür mantarının fiyatında artış, portakalın fiyatında ise düşüş görüldü.

Pazar tezgâhlarında satışa sunulan bazı sebze ve meyvede fiyat tarifesi ise şu şekilde:

Soğan: 2,5 lira,

Patates: 5 lira,

Domates: 7,5 lira,

Biber: 20 lira,

Kapya biber: 15 lira,

Patlıcan: 12 lira,

Kültür mantarı: 22 lire

İstiritye mantar: 25 lira,

Karnabahar (tane): 12 lira,

Pırasa (tane): 3 lira

Limon 2,5 lira.

Portakal 4 lira,