Semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları
Kayseri merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde kurulan Perşembe Pazarı'nda yoğunluk yaşandı. Rusya Ukrayna gerginliği nedeniyle sebze ve meyve ithalatı yavaşladı.
- 10.03.2022 19:42
- Güncelleme: 10.03.2022 19:42
İç pazarda artan ürünler fiyatların sabit kalmasını sağladı. Domates, biber, karnabahar ve patatesin fiyatında önceki haftaya göre değişiklik olmazken Kültür mantarının fiyatında artış, portakalın fiyatında ise düşüş görüldü.
Pazar tezgâhlarında satışa sunulan bazı sebze ve meyvede fiyat tarifesi ise şu şekilde:
Soğan: 2,5 lira,
Patates: 5 lira,
Domates: 7,5 lira,
Biber: 20 lira,
Kapya biber: 15 lira,
Patlıcan: 12 lira,
Kültür mantarı: 22 lire
İstiritye mantar: 25 lira,
Karnabahar (tane): 12 lira,
Pırasa (tane): 3 lira
Limon 2,5 lira.
Portakal 4 lira,