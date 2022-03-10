Yeşilhisar'da hırsızlık olayları: 4 tutuklama

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen iki farklı hırsızlık olayında 4 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

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  • 10.03.2022 19:40
  • Güncelleme: 10.03.2022 19:40
Yeşilhisar'da hırsızlık olayları: 4 tutuklama

İlçeye bağlı Gülbayır Mahallesi'nde 7 gün önce meydana gelen olayda, ilçede faaliyet gösteren bir madencilik şirketinden 4x2,5 ebatında 200 metre bakır kablo, 1x35 ebatında 150 metre bakır topraklama kablo, 4x25 ebatında 35 metre batır tablo, 70 metre yangın kablosu, 4x95 ebatında 30 metre 70 adet hat taşıyıcı, 70 kilogram parça hurda kablo ve 1 adet ekskavatör hidrolik pompa çalındı. 

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ertesi gün olayla ilgili operasyon düzenledi. Cumhuriyet Savcısı talimatıyla şüphelilerden M.Ç, A.K.T, M.S.D ve H.D, Yeşilhisar Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bünyan Cezaevi'ne sevk edildi. N.Ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Araplı Mahallesi'nde iki gün önce gerçekleşen bir diğer olayda ise bir şüpheli, A.S isimli bir şahsın bağ evinden 6 metre uzunluğunda 6 adet demir sondaj sulama borusu çaldı. İlçe Jandarma ve JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ile M.A isimli şüpheli, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınarak, bugün İlçe Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. M.A, "meydana gelen zararı soruşturma aşamasında ödemesi" sebebiyle ifadesi alınarak savcılıktan serbest bırakıldı.

1ha

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