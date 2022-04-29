Semt pazarında sebze ve meyve fiyatlarında düşüşler devam ediyor | 28.04.2022

 Kayseri semt pazarlarında geçtiğimiz haftalarda tezgâhlarda satılan sebze ve meyvelerdeki fiyatlarda düşüş devam ediyor. 

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  • 29.04.2022 05:42
  • Güncelleme: 29.04.2022 05:42
Semt pazarında sebze ve meyve fiyatlarında düşüşler devam ediyor | 28.04.2022

Kayseri merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’nda vatandaşlar Ramazan Bayramı alışverişi yapıyor. Pazar tezgâhlarında bulunan sebze ve meyvelerin önceki hafta ve şu anki fiyatları şu şekilde: “Biber 17 liradan 15 liraya, domates 10 liradan 9 liraya, salatalık, 10 liradan 5 liraya, elma 8,50 liradan 7,50 liraya düştü. Fiyatı artan portakal 5 liradan 8,33 liraya yükseldi.
Fiyatı önceki haftaya göre değişmeyen yeşil soğan (bağ) 3,30 liradan, kuru soğan 3,30 liradan satılmaya devam etti.

Pazar tezgâhlarında yerini alan yaz meyvelerinden karpuzun kilo 10 liradan 15 liraya çıkarken, 20 liradan satılan çilek ise kilo fiyatında sabit kaldı. Bu hafta tezgâhta yerini alan bir diğer ürünlerden badem çağlası 20 liradan, armut yarım kilosu 20 liradan, erik yarım kilosu 15 liradan satışa sunulmaya başladı.

1ha

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