Bayram namazı saati belli oldu
Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu. Bayram namazı Kayseri'de saat 06.11 kılınacak.
- 29.04.2022 05:40
- Güncelleme: 29.04.2022 05:40
Ramazan ayının bitimine az bir süre kala bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu oldu. Bayram heyecanı devam ederken. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, Kayseri'de bayram namazı saat 06.11'de kılınacak.
1ha
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