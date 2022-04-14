Semt pazarında fiyatlar düşmeye başladı

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  • 14.04.2022 16:02
  • Güncelleme: 14.04.2022 16:02
Semt pazarında fiyatlar düşmeye başladı

Kayseri merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’nda Ramazan alışverişleri devam ediyor. Pazar tezgâhlarında bulunan sebze ve meyvelerin önceki hafta ve şu anki fiyatı şu şekilde: “Biber 30 liradan 20 liraya, domates 15 liradan 10 liraya, patates 7,5 liradan 6 liraya, salatalık 15 liradan 10 liraya, elma 6,5 liradan 6,30 liraya, kabak 10 liradan 5 liraya, yeşil soğan (bağ) 5 liradan 4 liraya düştü. Fiyatı artan mantar 20 liradan 25 liraya portakal ise 4 liradan 8,30 liraya yükseldi. Fiyatı önceki haftaya göre değişmeyen pırasa bağ 4 liradan, kuru soğan 3,30 liradan satılmaya devam etti. 

Pazar tezgahlarında yerini alan yaz meyvelerinden karpuzun kilo ise  12,5 liradan 7,5 liraya ve geçen hafta 30 liradan satılan çilek ise 22 liraya kadar geriledi.

1ha

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