Selçuklu Pazar Yeri Ve Sosyal Tesisi hizmet vermeye hazırlanıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapımında sona yaklaşılan Selçuklu Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi'ni inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

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  • 10.01.2022 15:45
  • Güncelleme: 10.01.2022 17:02
Selçuklu Pazar Yeri Ve Sosyal Tesisi hizmet vermeye hazırlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapımında sona yaklaşılan Selçuklu Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi’ni inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

Pazar yeri ve sosyal tesisi bir arada buluşturan bu yeni konseptle pazar esnafı daha rahat, daha nezih bir ortamda çalışırken, kadınlara özel MELMEK kursları ve spor salonu da olacak. Bu yeni proje ile birlikte pazar yerlerini yalnızca alışveriş yapılan merkez olmaktan çıkararak sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçların da karşılandığı sosyal tesisler olarak işlevlendireceklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Danışmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu Mahallemizden oluşan Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi’ndeyiz. Çok güzel bir kapalı pazar yerini mahallemize kazandırıyoruz. Eskisi bayağı eskidiği için pazarcı esnafımız sıkıntı çekiyordu. Şimdi bunu tamamen gidermiş olduk. Hem vatandaşlarımızın nezih bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlayacağız hem de üst katına sosyal tesis yaptık. Dolayısıyla pazar yerinin bir kısmını da pazar yeri haricinde, günlük bayanların spor yapacağı eğitimler alacağı bir merkez. Bayanlarımızın eğitim alacakları MELMEK kursları, aynı zamanda çok güzel büyük bir kütüphane ile çocuklarımızın ders çalışması için güzel bir ortam sağlamış olduk. 15-20 güne kadar işlemleri tamamlanacak ve pazar yerini hizmete açacağız. Akabinde de kütüphanesi ve spor salonu en kısa zamanda teftiş edilecek. Selçuklu Mahallemize hizmet edecek güzel bir tesisi buraya kazandırmış olduk. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, müteahhit firmamıza teşekkür ediyorum. Çok ferah, nezih bir ortam şu anda Kayseri’nin belki de en lüks pazar yerlerinden ve sosyal tesislerinden bir tanesini buraya yapmış olduk. İnşallah burası güzel hizmetler verecek. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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İHA

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