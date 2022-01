Hayırsever şehrin hayırsever belediyesi: Kayseri Büyükşehir

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliğini esas alarak şehre daha çok vizyon katma yolunda büyük projelere imza atarken, 2021 yılında yine birçok projede hayırsever Kayserililer ile işbirliği yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği, eğitim, sağlık ve spor alanlarında Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği yatırımların yanı sıra bir yıl içerisinde Kayseri’de hayırsever-belediye işbirliği ile de birçok yatırıma imza atıldı.

112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU

Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever Uğur Seyhan arasında “112 Acil Sağlık İstasyonu” yapımına ilişkin protokol imzalanarak, Büyükşehir’in tahsis ettiği alanda yapımına başlanan ve yıl içerisinde inşası tamamlanan Eczacı Cem Seyhan 112 Acil Sağlık İstasyonu hizmete açıldı.

Öte yandan belediye-hayırsever işbirliği ile Bünyan Cezaevi Yerleşkesi’ne yapılacak Ebekız Ana Cami’nin temeli 2021 yılında törenle atıldı ve yapım çalışmaları tamamlandı.

ENGELLERİ ORTADAN KALDIRAN PROJEDE İŞBİRLİĞİ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde hizmete açılan Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yine belediye-hayırsever işbirliği ile hayata geçirildi. Proje arsa alanı 8 bin 700 metrekare olan ve Erciyes Üniversitesi karşısında inşa edilen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandı. Proje bünyesinde; 11 adet grup eğitim odası, 3 adet atölye, 3 adet yaşam evi, 8 adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları yer alıyor. Ayrıca her eğitim bloğuna hizmet verecek, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve hobi bahçesi alanı, açık spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonlar da bulunuyor.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK GÖSTERİLECEK KANSER HASTALARINA TEDAVİ SONRASI BAKIM MERKEZİ’NİN TEMELİ ATILDI

Büyükkılıç’ın imza attığı Türkiye’de örnek gösterilecek proje olan Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nin temeli de 2021 yılı Ağustos ayında atıldı. Dua alacak proje ile tıbben umudun kesildiği hastaların hayatlarının son evrelerini tam teşekküllü bir ortamda daha iyi şartlarda geçirmeleri amaçlanıyor. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile işbirliği halinde, Hospice olarak adlandırılan proje, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş insanı Saffet Arslan işbirliği ile yürütülüyor.

EĞİTİMDE DE BELEDİYE-HAYIRSEVER İŞBİRLİĞİ

Yoğun ilgi gören kütüphanelerinin yanı sıra eğitime ayrı bir önem veren Büyükşehir Belediyesi’nin yine hayırsever işbirliği ile temelini attığı Ahmet-İlmiye Büyükkılıç Okulu inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

BÜYÜKŞEHİR-HAYIRSEVER İŞBİRLİĞİ İLE CAMİ VE KURAN KURSU PROTOKOLÜ

Ayrıca 2021 yılında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Şevki Albayrak arasında Şevki Eren Albayrak Camii ve Şevki-Nurver Albayrak Kuran Kursu ve Lojman yapımı için işbirliği protokolü imzalandı. Özel proje uygulanarak 5 milyon Türk lirası muhammen bedel ile yapılacak proje, tamamlandıktan sonra kullanım için Kayseri Müftülüğü’ne teslim edilecek.

SPOR SALONU DA EĞİTİME KAZANDIRILACAK

Öte yandan hayırsever iş insanı Osman Ulubaş’ın ilk ve ortaokulunu yapacağı 16 bin metrekarelik Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi’nin içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi spor salonu yapıyor. Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki okul bünyesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam eden Kazım Karabekir Spor Salonu inşaatı hızla sürerken, spor salonu eğitime en iyi hizmeti verecek nitelikte olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri denilince çalışkan, cömert, hayırseverleri ile tanınan bir şehrin akla geldiğini ifade ederek, “Tarihimizden ve asırları deviren köklerimizden bizlere miras ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla ‘Halka hizmet, Hakka hizmet’ anlayışıyla Kayseri’mize, hemşerilerimize ve ülkemize hizmet etmek için projeler hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Kayseri’miz saymakla bitiremeyeceğimiz pek çok özelliği, tarihi ve doğal güzellikleri ile bir bambaşka bir şehir. Bunların yanında Kayseri’nin en önemli değerlerinin başında hayırseverleri gelir. Hayırseverlerimiz, kadim kentimizin cömert, güzel insanları iyi ki varlar” dedi.

“HAYIRSEVER ŞEHRE HİZMETKÂR BİR BELEDİYE”

Makarr-u ulema makarr-ı evliya şehri olan kadim kentin diğer yandan da Hayırseverler şehri olduğunu ve her yönüyle eşsiz güzelliklere sahip Kayseri’yi çok sevdiklerini ifade eden Büyükkılıç, kentte hemen hemen her okulun, her caminin, her projenin bir hayırseveri olduğunu söyledi.

Hayırsever şehri Kayseri’ye hizmetkâr bir belediye olduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kayserililer hem çok çalışkan hem de cömerttir. Helalinden kazancını sağlamak için var gücüyle çalışır. Elde ettiği bu kazancı da en güzel şekilde hayra harcar. Büyükşehir olarak tüm cömertliğiyle hayra koşan hemşerilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Hayırsever hemşerilerimizle birçok güzel projeye imza attık, inşallah yine el ele, gönül gönüle daha nice hayırlı projelerde işbirliğimiz devam edecek” diye konuştu.