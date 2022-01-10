Sorgun Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İsmail Kaplan güven tazeledi

Yozgat'ın Sorgun Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurul Toplantısında başkan İsmail Kaplan tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

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  • 10.01.2022 14:12
  • Güncelleme: 10.01.2022 14:12
Sorgun Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İsmail Kaplan güven tazeledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Sorgun Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurul Toplantısında başkan İsmail Kaplan tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

Sorgun Belediye Düğün Salonunda yapılan seçimlerde mevcut Başkan İsmail Kaplan ve Erdal Yeşil 2 liste yarıştı. Yapılan seçimlerde odaya bağlı 802 üyeden 499 üye oy kullandı. Oyların tamamı geçerli sayılırken, 423 oy alan İsmail Kaplan tekrar Sorgun Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanlığına seçilirken, Erdal Yeşil ise 76 oy aldı.

Yapılan seçimlerin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan İsmail Kaplan “ Bu yıl Sorgun Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası 19.Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısını yapmış bulunuyoruz. Bizleri tekrar bu göreve layık gördüğünüz için çok mutluyum. İnşallah oda olarak her zaman esnafımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ayrıca bu seçimlerde beni destekleyen, desteklemeyen bütün esnaf kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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