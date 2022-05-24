Sektörün temsilcileri bakanlıkta buluştu

Şeker sektörünün temsilcileri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda buluşarak sektör hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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  • 24.05.2022 12:42
  • Güncelleme: 24.05.2022 13:43
Sektörün temsilcileri bakanlıkta buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Şeker sektörünün temsilcileri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda buluşarak sektör hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Pankobirlik Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Panşek Genel Başkanı Yavuz Erence, Şeker Dairesi Başkanı Mümtaz Sinan, Türk Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan ve Bor Şeker Fabrikası Genel Müdürü Orhan Can ile birlikte, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı’nın daveti üzerine Bakanlıkta bir araya gelerek sektörel değerlendirmede bulundular. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı’nın makamında gerçekleşen toplantıda şeker pancarı tarımı ve şeker sektörünün genel durumu, beklentileri ve sorunlarının çözümleri hakkında durum değerlendirmesi yapıldı. Oldukça olumlu ve samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, sektörün sorunları ve çözüm önerileri Yumaklı’ya iletildi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı’nın nazik davetinden, yakın ilgi ve alakasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sundu.

İHA

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