Büyükşehir, 3 bin 200 küçükbaş hayvan dağıtımına başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirdiği ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor’ projesinde 3 bin 200 küçükbaş hayvanın dağıtımını gerçekleştirecek.

Yerel yönetim hizmetlerini büyük bir gayret ve özveri ile sürdüren Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında da imza attığı örnek projelerle üreticinin ve çiftçinin en güçlü destekçisi oluyor. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘üretim sizden, destek bizden’ sloganıyla hayata geçirdiği ve kuraları geçtiğimiz hafta tamamlanan 3 bin 200 küçükbaş hayvanı 25 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek törenle üreticiye dağıtacak. 2021 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla ‘Koyunlar artıyor, meralar şenleniyor’ projesiyle bin 100 küçükbaş hayvan dağıtan Kayseri Büyükşehir, 2022 yılında ‘üretim sizden destek bizden’ sloganıyla hedef büyüttü ve daha fazla üreticiye destek vererek üretime daha fazla katkı sağlamak amacıyla 3 bin 200 küçükbaş hayvan desteğini hayata geçirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 bin 200 küçükbaş hayvan desteği ile ilgili yaptığı açıklamada, 2021 yılında başlayan projenin meyvelerini verdiğini ve üreticilerin kendilerine teşekkürlerini, memnuniyetlerini iletmelerinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Bu yıl tarım ve hayvancılık alanında ‘daha fazla destek daha fazla üretim’ hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Tarım Orman İl Müdürlüğü’müzle işbirliği içerisinde 16 ilçemizde 160 aileye toplam 3 bin 200 küçükbaş hayvan için kuralarımızı tamamladık. İnşallah kurada hak kazanan üreticilerimize hayvanlarını dağıtacağız ve onların mutluluğuna ortak olacağız” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehir ve ülke ekonomisine alın teri ve emekleri ile paha biçilmez bir katkı sunan çiftçilerin, üreticilerin daima destekçisi olacaklarının altını çizerek, “Üretim bizim için en büyük güç, en etkin kalkınma hamlesidir. Her alanda üretimi önemsiyoruz. Tarım ve hayvancılık noktasında ki üretimi ise hayati olarak görüyoruz. Bugüne kadar çiftçimize ve üreticimize destek olmak, onların yanında yer almak adına var gücümüzle çalıştık. Bundan sonrasında ise inşallah daha fazla gayret göstereceğiz. Bu konuda attığımız her adım bir öncekinden daha büyük olmalı dedik ve 2021 yılında bin 100 adet olan koyun desteğimizi bu yıl 3 bin 200’e çıkardık. Üreticilerimize hayırlı olsun, bol ve bereketli olsun” diye konuştu.

Proje çerçevesinde 16 ilçede bin 914 müracaat arasından kura ile belirlenen 160 aileye, 25 Mayıs Çarşamba günü 3 bin 200 adet küçükbaş hayvan düzenlenecek törenle dağıtılacak.