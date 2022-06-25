Şekere yüzde 37 ila 67 arasında zam yapıldı

TÜRKŞEKER, şeker fiyatlarına yüzde 37 ila 67 oranlarında zam yaptığını duyurdu. Buna göre bazı indirim marketler ve Tarım Kredi marketleri için 390 TL'den verilen 50 kilogramlık kristal şekerin fabrika satış fiyatı yüzde 67 zam yapılarak 650 TL'ye çıkarıldı. Diğer müşterileri için ise yine 50 kilogramlık şeker çuval fiyatını 500 TL'den 750 TL'ye yükselterek yüzde 36,4 zam yapıldı.

TÜRKŞEKER, fiyat artışıyla ilgili şeker fabrikalarına gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi: “50 kilogramlık polipropilen torbada ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkış satış fiyatı, halkımızın market raflarından kristal şekere uygun fiyata erişimini teminen 27 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkşeker Tarım ve Gıda Sanayi A.Ş. ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. için KDV hariç 13 TL/kg, diğer tüm müşterilerimiz için KDV hariç 15 TL/kg olarak yeniden belirlemiştir."