İşçi taşıyan fabrika servisinden korkutan kaza
Kayseri'de işçi taşıyan bir fabrika servisinin kaza yapmasıyla 8 kişi yaralandı.
- 25.06.2022 13:26
- Güncelleme: 25.06.2022 13:26
Kaza, sabah saatlerinde Develi ilçesinde meydana geldi. B.Y.’nin hakimiyetindeki servis aracı kaza yaptı.
15 işçinin bulunduğu servis aracında 8 işçi hafif yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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