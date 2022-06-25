Kayseri'de ava kapalı bölgeler açıklandı
Kayseri'de ava kapalı bölgeler açıklandı
- 25.06.2022 13:23
- Güncelleme: 25.06.2022 13:24
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Merkez Av Komisyonu tarafından ava kapalı bölgeler belirlendi.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce 2022 -2023 av dönemi için Merkez Av Komisyonu toplandı. Kayseri genelinde ava kapalı avlak listesi belirlendi.
Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda ava kapalı olan yerler şu şekilde:
Develi – Şahmelik
Pınarbaşı- Kuruçay
Pınarbaşı-Şekerpınar
Pınarbaşı-Tersakan
Pınarbaşı-Gebelek
Pınarbaşı-Kavakköy
Pınarbaşı-Pazarören
Sarız- Tekneli
Sarıoğlan- Şahruh
Talas-Kepez
Tomarza-Çokca
Melikgazi-Mimarsinan
Yahyalı-Çamlıca