Bakan Akar’dan Kayseri ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri’ye geldi. Akar, ilk olarak 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne, ardından Kayseri Valiliğine geçti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından karşılanan Akar, Valilik Şeref Defterini imzaladı ve çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşu Aspilsan’a ziyarette bulunan Akar, fabrikada inceleme ve denetlemelerde bulundu. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçen Akar’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından faaliyetlere ilişkin bilgiler verildi.

Ziyaretleri sırasında Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin de eşlik ettiği Akar, son olarak AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret etti.