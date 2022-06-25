Kayserispor'a 3 dönem transfer yasağı geldiği iddiası
Transfer tahtası kapalı olan Kayserispor'a 3 dönem transfer yasağı geldiği iddia edilirken yönetimden konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
- 25.06.2022 13:16
- Güncelleme: 25.06.2022 13:16
2022 – 2023 sezonu öncesi transfer yasağı bulunan Yukatel Kayserispor’a 3 dönem transfer yasağı geldiği iddia edildi. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nden (CAS) geldiği iddia edilen kararda Kayserispor’e 3 transfer döneminde ceza geldiği ifade edildi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın, “CAS’tan kulübümüze 3 dönem transfer yasağı geldiği yönündeki haberler doğru değildir” dediği iddia edildi.
1ha
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