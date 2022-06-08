Şehit Ömer Halisdemir için çekilen klip bugün yayınlanıyor

Kültür Bakanlığı mahalli saz ve ses sanatçısı Namık Kemal Bilgin tarafından gerçekleştirilen çalışma tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

15 Temmuz’da meydana gelen hain darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir için sözleri emekli asker Mehmet Ali Gül tarafından yazılan “Ben Olmalıydım” isimli şiir, Kayserili saz ve ses sanatçısı Namık Kemal Bilgin tarafından yeniden bestelendi. “Ben olmasaydım” şiirine Kayseri’de bir de klip çekildi. Daha önce ön gösterimi yapılan klip bugün tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

Şiirden çok etkilendiğini belirten ses ve saz sanatçısı Namık Kemal Bilgin, darbe girişiminde bulunan hainleri unutturmamak adına Şehit Ömer Halisdemir’leri, Fethi Sekin’leri ve Eren Bülbül’leri her zaman gönüllerde yaşatacaklarını söyledi. Tüm şehitlere saygı ve minnet borçlarının olduğunu vurgulayan Bilgin, “Bu besteyi yapmak da benim için bir borçtu” dedi.