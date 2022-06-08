Düz kontakla çalınan aracı polis buldu

Kayseri'de düz kontak yöntemiyle çalınan araç, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada bulundu.

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  • 08.06.2022 16:57
  • Güncelleme: 08.06.2022 17:44
Düz kontakla çalınan aracı polis buldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de düz kontak yöntemiyle çalınan araç, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çalınan otoların bulunabilmesi, otoları çalan şüpheli yada şüphelilerin yakalanabilmesine yönelik çalışma başlattı. Melikgazi ilçesinde bağlı Köşk Mahallesi’nde düz kontak yöntemiyle çalınan aracı bulmak için çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, aracı düz kontak yapılmış vaziyette Sahabiye Mahallesi’nde buldu.

Bulunan araç sahibine teslim edildi.

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İHA

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