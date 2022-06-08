Aranan şahıslar polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi yakalandı.

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  • 08.06.2022 16:42
  • Güncelleme: 08.06.2022 17:45
Aranan şahıslar polisten kaçamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik 8 mahallede operasyon düzenledi. Operasyonda ’Konutta veya Eklentilerinde Yağma’ suçundan’ yakalama emri ile 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. K., ’Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme’ suçundan yakalama emri ile 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. D., ’Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan yakalama emri ile 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y., ’Hırsızlık’ suçundan yakalama emri ile 3 yıl1 1 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. D. ile ’Cinsel Saldırı’ suçundan yakalama emri ile 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D. ile birlikte 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

18 kişiden 13’ü serbest bırakılırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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