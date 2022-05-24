Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi'nde 'TÜBİTAK Bilim Fuarı' açıldı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi'nde 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı.

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  • 24.05.2022 20:51
  • Güncelleme: 24.05.2022 20:51
Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi'nde 'TÜBİTAK Bilim Fuarı' açıldı

Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi’nde açılışı gerçekleşen bilim fuarına, İlçe Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ilçe protokolü ve parti ilçe başkanları ile birlikte, Şehit Kübra Doğanay’ın Babası Harun Doğanay katıldı.

Açılışın ardından Kaymakam Altıntaş, proje stantlarını gezerek öğrencilerden bilgi aldı. ‘TÜBİTAK 4006’ adı altında yapılan fuarda Altıntaş,” TÜBİTAK desteği ile yapılan bu fuarlar, öğrencilerimizin bilime giriş bileti olarak görünmektedir. Her öğrencimizin bilime başlaması ve bu tür etkinliklere merakının artması için, Fuar’ın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

1ha

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