Öğrencilere ‘Dijital Çağda Çocuk Hakları ve Sorumlulukları” konulu konferans

Ali Rıza Özderici İHL konferans salonunda düzenlenen konferansa Kayseri Cihannüma Derneği İl Başkanı Avukat Fevzi Konaç katıldı. Dijital ve sanal dünyanın içerdiği tehlikelere dikkat çekilen konferansta çocuklara sosyal medya, internet ve dijital platformlardaki kendilerini bekleyen tehlikeler konularına değinildi. Konferansa öğrenciler çocuk suçları konusunda mahkeme dosyalarına konu olan dijital platformların tehlikeleri ve yaşanmış adli vakalar üzerinden dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyarılırken, asıl hedefleri olan eğitim konusunda bu tip sıkıntılardan uzak kalmaları yönünde tavsiyelerde bulunuldu.

Konferans soru/cevap bölümü ve Okul Müdürü Seyit Ahmet Erdoğan tarafından plaket takdimi ile sona erdi.