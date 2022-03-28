Şehit Astsubay Mehmet Emre Koçer son yolculuğuna uğurlandı

Çorum'da jandarma astsubay olan Kayserili Mehmet Emre Koçer dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vefat eden Çorum İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Emin Koçer’in naaşı, İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törenden sonra memleketi Kayseri Develi İlçesine uğurlandı. Yakınlarının ve Develililerin gözyaşlarına hâkim olamadığı Jandarma Astsubay Mehmet Emre Koçer’in cenaze namazını ilçe müftüsü Emin Patan kıldırdı. Kur’an-ı Kerim tilavetleri, tekbirler ve dualarla şehir mezarlığına defnedilen Astsubay Mehmet Emre Koçer’in arkasından büyük üzüntü duyduğunu belirten ve ailesini bir an olsun yalnız bırakmayarak destek olan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Bizler şehitliğin ne denli önemli bir mertebe olduğunu bilen bir milletiz. Rabbim şehidimizin ailesine sabırlar versin. Develililer olarak ailemizin acısını paylaşarak onlara destek olmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet etsin, bizleri de onların bıraktığı mirasa layıkıyla sahip çıkan kullarından eylesin” açıklamalarında bulundu.