ERCİYES KSS Başkan Adayı Tarla: “Mağdur üyelerimizin sesi olmak istiyoruz”

Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde seçim heyecanı yaşanıyor. 31 Martta yapılacak seçim öncesinde konuşan Başkan Adayı ve KUMSMALL AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tarla, “Ben 2010'dan beri bu kooperatifte üyeyim. Adaylığımı 2 yıldır görev yaptığım kooperatifte sıkıntıları sorunları gördüğümüz için mevcutta da aynı zamanda AVM’nin Başkanı olarak konuları problemleri sıkıntıları bildiğimiz için aday olduk. Yani birilerine peşkeş çekmek için değil. Mağdur olan üyelerimizin, sessiz üyelerimizin sesi olmak istiyoruz. Bu konuda malımıza sahip çıkmak için işin başına geçtik. Kooperatifi mağdur olmak istemiyoruz” dedi.

“BİZDE KOOPERATİFİ KOLAY KOLAY BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ”

Mevcut Başkan Ercan Sarıkaya’nın yönetiminde fikir ayrılıklarını yaşadıklarını ifade eden Tarla: “2 yıldır biz Ercan Bey'in yönetimindeyiz. Göreve geldiğimizden bugüne kadar Ercan Bey fikir ayrılıklarımız oldu. Ercan Bey ben yaparım, ben söyleyeyim diye hareket ediyor. Bizde işler asla yazılı, ihaleli, usullü olmadı. Biz buna karşı geliyoruz. Yeminli mali müşavir bile ben söyleyeceğim olacak diyor. Yönetim kurulunda karar alacağız, olacak diyor. Biz asla böyle bir sorumluluğa giremeyiz. Özellikle imalat birimlerindeki maliyet hesaplamasının üstüne artı şu kadar daha bir rakam koysak yani ‘3 milyar TL de koysak imalatçıları hiçbiri haberi bile olmaz’ demesi bizi çok üzdü. Burada kooperatifte bu işler böyle yönetilmemesi lazım. Alınacak kararlar yönetim kararı ile olur. Gerçek faturalarla olur. Maalesef yanlış yönlendirme ile yol kat edemedik. Tapular normalde bütün imalat birimlerimizin tapuları hazır ama maalesef bu konuda Ercan Bey ile anlaşamadığımız için süreci sağlıklı yönetemedik. Bu kooperatife üye olduğumuz için emeklerimizi verdik. Paralarımızı buralara harcadık. Bizde bu kooperatifi kolay kolay bırakmayı düşünmüyoruz. Biz malımızın sahibiyiz. Malımızın başındayız” dedi.

Tek taşla duvar olmayacağını ve ekip olarak kooperatifi yöneteceklerini söyleyen Tarla: “Burada imalat birimlerinin sözü hiç dinlenmemiş. İmalat birimlerine hiç sahip çıkılmamış. Bu durum beni çok üzdü. Ben oy için dolaşmak istemezdim. O insanlarla sohbet etmek ticareti nasıl geliştirir? Bunları konuşmak isterdim. Maalesef bunları konuşamadık. Bize hep sordukları soru şu; Bize neden bugün geldiniz? Bundan sonra nasip olur da bu görev bize tebliğ edilirse; biz imalat birimlerin sesi olacağız. Bütün ürünlerini, yaptıkları ürünleri dünyaya tanıtacağım. Ben AVM’nin başkanıyım, yaklaşık 2 yıldır da bu görevi yürütüyorum. Ercan Bey keşke sahaya çıkıp imalatçı kardeşlerimizi de gezseydi. Onların da sorunları dinlenmiş olsaydı. Çözümleri çok kolay fakat müteahhitlerle ikili ilişkilerden dolayı bu sorunlar hiç gün yüzüne çıkarılmamış. Nasip olur Bu görev bize tebliğ edilirse Biz imalat birimlerinin başkanı olacağımızı şimdiden ilan edebilirim. Tek taş duvar olmaz, bunu biliyorum. Bu işi tek başıma yürüteyim diye bir düşüncem de yok. İmalattaki arkadaşlarımız yoğunlukta olmak üzere biz 40 kişilik bir ekiple bu işi cani gönülden yöneteceğiz” diye konuştu.

Muhasebecinin mevcut Başkan Sarıkaya’nın akrabası olduğunu ve bu yüzden belgelere ulaşamadıklarını ifade eden Tarla: “Bizim öncelikle bütün üyelerimize hesap konusunda mutabık kalmamız gerekiyor. Muhasebe de maalesef Ercan Bey’in kaynı olduğu için biz şu anda verilere tam ulaşamıyoruz. Geçen bir satış oldu. Müşterinin bu konuda benim borcum var, şu kadardı söylemlerine karşılık Uğur Bey diyor ki bu kadardı… Müşteri 57 bin lira eksik ödedi. Muhasebe kayıtlarında böyle bir şey asla olmaz. Elmaysa elma, armutsa armut. Biz öncelikle bütün üyelerimize hesabımızı karşılıklı mutabık kalacağız. Bir diğer projemiz ise, üyelerimizin hak ettiği tapuları borçsuz bir şekilde almalarını sağlamak. Üyelerimize mağdur olmadan tapularını dağıtacağız. Tapular hazır ama maalesef hesaplama konusunda hata olduğu için dağıtamıyoruz. Hak var, doğru bir tane başka doğru aramaya gerek yok. Üçüncüsü de benim çok hayal ettiğim üzerinde özellikler durduğum bir konu. İmalat birimlerindeki üyelerimizi ziyaret ederek ürünlerini katalog kitapçık halinde yaparak dünyada tanıtımına başlayacağız. Biz birlik olursak beraberlik olursak biz çok şeyin üzerinden geliriz” ifadelerini kullandı.

