Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: 'Bilgi Edinme Kanunu' uygulanmıyor

Tüketiciler Birliği Genel Merkezi’nde konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı. Merkez binasında yapılan basın toplantısına Genel Başkan Mahmut Şahin’in yanı sıra Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı Umut Karademir ve Tüketiciler Birliği Hukuk Birimi avukatı Serdar Kayaaltı da hazır bulundu. Şahin burada yaptığı açıklamada, "2003 senesinde 'Bilgi Edinme Kanunu' çıktı. Vatandaşlarımıza kamu kurum ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına soru sorma hakkını veren kanun yasa çıktı. Bu yasaya göre vatandaşlar kamu kurumlarına ve meslek odalarına başvurup bir takım soruların cevabını isteyebilirler. İlk çıktığında kamu kurum ve kuruluşların bunu çok kabullenemedi. Aradan 19-20 sene geçti değişen hiçbir şey yok. Kanunun bir anlamı yok. Yazılı var ama uygulamada maalesef buna kimse riayet etmiyor. Bazı dilekçeler veriyoruz cevabını alalım ona göre hareket edelim diye. Bize cevap verilmesi gerekirken bir kağıt geliyor ama içinde cevap yok. Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bir dilekçe verdik. Dedik ki Geri Gönderme Merkezine üç tane bilgisayar gelmiş bu bilgisayarların tamamını alıp İl Müdürlüğüne götürmüşsünüz bunun içindeki bilgileri sildiniz mi? Oradaki 2021 yılının son iki ayı ile 2022 yılının ilk iki ayı elektrik faturalarını soruyoruz. Bir şey duymuşuz aradaki fark neden kaynaklanıyor onu soracağız. İşçilerin servisi iptal ediliyor, neden iptal edildiğini soruyoruz. Bize verilen cevap 'Biz denetim itibari ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarına bağlıyız. Siz bu kurumlardan değilsiniz. Bu nedenle talep ettiğiniz bilgi ve belgeler mahrem bilgiler ihtiva ettiğinden size verilemez' diyor. Bir de küstahça bu bilgileri neden istediğiniz bilinmemekle birlikte bu işlemler yasal denetime tabiidir. Bir suç isnadınız olması durumunda bunu adli mercilere iletmeniz bir vatandaşlık görevi bilgi sahibi olduğunu olduğunuz bir suçu ve suçluyu gizlemeniz halinde ise TCK’da bir suç olduğunu bilginize rica ederim' demiş. İl Göç İdaresi bizim sorularımıza cevap vermek yerine aklınca bizi tehdit ediyor. Eğer bunu gizlersen suç işlersin ‘TCK’da bunun yeri var. Paçandan pislik akıyor, hala kurumadı. Savcıya gidecekmişim. Savcıya gidince valinin savcıya göndermediğini çok iyi biliyorlar. Valilik İl Göç İdaresini savcıya vermiyor. Savcılık istiyor, soruşturacak; valilik vermiyor" diye konuştu.

MAKAM ODALARINA "BABAMIZIN ÇİFTLİĞİNE HOŞGELDİNİZ" DİYE YAZI ASMALILAR

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin açıklamasının devamında, "Bu efelik, ‘bize kimse hesap soramaz’ efeliği. Bu efelerden biri de Kayseri Vakıflar Genel Müdürlüğü. Bu müdürlüğe bir dilekçe verdik. Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde illerinde kaç binanız var, kaçının yalıtımı var? diye sorduk. Oradan bir şube müdürü ile görüşmemiz oldu. 'Ben bir dilekçe vermiştim, cevap gelmedi' dedim. 'Ben ona cevap vermeyeceğim, kapattım onu' dedi. Kimsin sen de kapatıyorsun. Dilekçe yasası var, artı Bilgi Edinme Kanunu var. Devletin bir kurumu ben enerji verimliliği ile ilgili devletin çıkarmış olduğu yasaya devlet uyuyor mu? diye bir şey sormuşum yoksa hatırlatıyorum. 'Ben buna cevap vermeyeceğim' dedi, vermedi de. Dilekçe kanununa muhalefet ediyor. Bilgi edinme kanununa muhalefet ediyor. Benim sormuş olduğum soru herkesin bilmesi gereken bir soru. Görevini hatırlatıyorum o ise 'sana cevap vermeyeceğim' diyor. 'Bir kağıt da harcamam buna' diyor. Bu terbiyesizlikler ve küstahlıklar artık bitmeli. Ya da bu 'Bilgi Edinme Kanununu' kaldırılmalı. Bu keyfi uygulamalara karşı da arkadaşlar bir afiş hazırladı. Buralar kamu kurumudur, milletin malıdır. Babalarının çiftliği değildir ama uygulamaya baktığımızda o kurumların müdür odalarının başına “Babamızın çiftliğine hoşgeldiniz“ diye yazı asmak lazım. Bunu yazarlarsa şu uygulamalara uyacak gibi" ifadelerini kullandı.