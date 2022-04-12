Sebze fiyatlarında hızlı düşüş

Sivas'ta pazar tezgahlarına yansıyan indirim hem alıcının hem de satıcının yüzünü güldürdü.

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  • 12.04.2022 10:34
  • Güncelleme: 12.04.2022 10:34
Sebze fiyatlarında hızlı düşüş
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta pazar tezgahlarına yansıyan indirim hem alıcının hem de satıcının yüzünü güldürdü.

Son zamanlarda meyve ve sebze ürünlerindeki astronomik fiyat artışı nedeniyle pazarlar boşalmış, satışlar durma noktasına gelmişti. Son birkaç gün içerisinde yaşanan hızlı düşüşle birlikte pazara olan talep arttı. Yaklaşık yüzde 50 indirimi gören vatandaşlar pazarda yoğunluk oluştururken, bu durum esnafın yüzünü güldürdü.

“Kimi stok yapıyor kimi indirim maksadıyla çeşit çeşit hileler yapıyor”

Alışveriş yapmak için pazara gelen Ahmet Korkmaz, “Ben fiyatların yüksek olmasını hem yakıta bağlıyorum hem de insanların vicdansızlığına bağlıyorum. Fiyatlar yarı yarıya olmasa da yüzde 15-20 düştü, ama halk olarak biraz daha dik durup fiyatları biraz daha düşürebiliriz. Kimi stok yapıyor kimi indirim maksadıyla çeşit çeşit hileler yapıyorlar. 4 market geziyorsun hiçbiri birbirini tutmuyor. Allah devlete, millete kolaylık versin” dedi.

“İşlerimiz gayet güzel”

20 senedir pazarcılık yapan Etem Çakır, “Fiyatlar yüksekti insanların da alım gücü yoktu bu yüzden satışlarımız baya düşüktü. 25 TL’den 10 TL’ye kadar düştü, yani yüzde 50’den fazla düştü. Bu düşüş bizim için çok iyi oldu kalabalıktan da belli oluyor, işlerimiz gayet güzel” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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