Sarraf İhsan Gülderdi: 'Yıl sonunda altının paritesi yükselmiş olabilir'

Kayseri'de sarraflık yapan İhsan Gülderdi, altın fiyatlarının ve piyasaların nabzını tuttu. Gülderdi, gelinen son durumu değerlendirerek, "Geçen hafta volatilitesi yüksek bir haftayı geride bıraktık. FED ve TCMB başta olmak üzere pek çok ülkenin merkez bankası faiz kararlarını açıkladı. Rusya-Ukrayna gerginliği, ABD'nin Rusya'ya yaptırımları ile birlikte ons altında 2050 dolar seviyeleri görülerek rekor tazelenmişti ancak ardından fiyatlar düşmüştü. Altın fiyatlarında da gerileme meydana geldi. Dolar kuru ise 14 lira 90 kuruşa kadar yükselmişti" diye konuştu.

Altın fiyatları hakkında bilgi veren Gülderdi, "Kapalı Çarşı'da çeyrek altın 1515 lira, 22 ayar gram altın 890 lira, has altın 925 lira seviyelerinden alıcılarını bulmaktadır" dedi.

"YUKARI YÖNLÜ HAREKETLER GÖZLENEBİLİR"

Gülderdi, dünya gündeminin fiyatlar üzerindeki belirleyiciliğine vurgu yaparak, "Gelişmeleri takip ediyoruz. Şu anda altında fiyatlar dip yapmış olabilir. Fiyatlar gerilemesine karşın yukarı yönlü hareketler gözlenebilir" şeklinde konuştu.

Döviz ve altının bu seviyelerde çıpalanmasını beklemediğini ifade eden Gülderdi, "Uzmanlar yıl sonunda altının paritesinin 1400-1450 lira seviyelerine yükseleceğini öngörüyor. Bu mümkün olabilir çünkü döviz kurları ve ons altının bu seviyelerde kalması için bir gelişme yok. Dünyada huzurun sağlanması durumunda altın fiyatlarında aşağı yönde bir hareket olabilir ama dünya konjonktürü sürekli değişiyor. Pandeminin faturaları yeni yeni çıkıyor. Birçok ülkede enflasyon oranları yükseliyor. Ülkeler de buna karşılık faizlerini artırdı" diyerek, görüşlerini söyledi.