Kayserispor'da izin yarın bitiyor

Süper Ligin 30'uncu haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Kayserispor'da milli maç nedeniyle verilen izin yarın bitecek. 

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  • 21.03.2022 18:18
  • Güncelleme: 21.03.2022 18:19
Kayserispor'da izin yarın bitiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ligde 4 haftadır galip gelemeyen Kayserispor, son olarak deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşmış ve 3-0'lık sonuçla mağlup olmuştu. Cuma günü oynanan karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı futbolculara milli maç nedeniyle izin verildi. Kayserisporlu futbolcular yarın başlayacak olan antrenmanlarla Fenerbahçe çalışmalarına başlayacak. Geride kalan 30 hafta sonunda 38 puan toplayan sarı kırmızılılar 14'üncü sırada yer buldu. Kayseripor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği müsabaka 2 Nisan Cumartesi saat 16.00'da oynanacak.

1ha

Kayseri Gündem
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