Kayserispor'da izin yarın bitiyor

Ligde 4 haftadır galip gelemeyen Kayserispor, son olarak deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşmış ve 3-0'lık sonuçla mağlup olmuştu. Cuma günü oynanan karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı futbolculara milli maç nedeniyle izin verildi. Kayserisporlu futbolcular yarın başlayacak olan antrenmanlarla Fenerbahçe çalışmalarına başlayacak. Geride kalan 30 hafta sonunda 38 puan toplayan sarı kırmızılılar 14'üncü sırada yer buldu. Kayseripor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği müsabaka 2 Nisan Cumartesi saat 16.00'da oynanacak.