Sarraf İhsan Gülderdi: Merkez Bankasının faiz düşürmesi dövizde artışa neden oldu

Merkez Bankasının faiz oranını sabit tutması bekleniyordu. Faiz düşürme dövizde artışa neden oldu' dedi.

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  • 18.08.2022 18:25
  • Güncelleme: 18.08.2022 18:25
Sarraf İhsan Gülderdi: Merkez Bankasının faiz düşürmesi dövizde artışa neden oldu

Merkez Bankasının faizi 100 baz puan düşürmesi nedeniyle döviz ve altında yükseliş meydana geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan sarraf İhsan Gülderdi, “4-5 aydır Merkez Bankasının faiz kararı 14’te sabit kalıyordu. Sabit kalacağını öngörülüyordu. Bu ay faiz yüz baz puan kadar düşürüldü. Çok az bir kesim piyasanın rahatlaması için arttırılması taraftarıydı. Ama çok farklı bir açıklama geldi. Faizleri 100 baz puan kadar düşürdü. Faizini 14’ten 13’e düşürmüş oldu. Bununla birlikte de döviz fiyatlarında yukarı yönlü hareketler oldu. 18 seviyesinde olan dolar, 18.20 seviyesine kadar yükseldi. Euro 18.38 seviyesini 18.50 seviyesine kadar yukarı yönlü hareketler gözlendi. Bunun ons fiyatı üzerinden bir etkisi olmasa da doların yükselmesiyle birlikte altın fiyatında da yükselme oldu. Bin 30 liradan bin 40 liraya yükseldi. Sabah bin 700 lira olan altın şu anda bin 720 liradan işlem görmekte. Euro ya rağbet artarsa yukarı yönlü biraz daha hareket edeceği öngörülüyor. Bu yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Faiz kararında aşağı yönlü harekete devam ettiği sürece döviz fiyatları yukarı yönlü hareket etmeye devam edecek. Özellikle Avrupa Merkez bankasının 50 baz puan kadar arttıracağı FED’in ise 65 baz puan kadar arttıracağını ön görülüyor. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasının faiz fiyatlarını düşürmesi döviz fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirmesini öngörüyoruz” dedi.

1ha

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