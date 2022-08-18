Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları

Kayseri'de mutfak alışverişi için vatandaşlar mahalle aralarında kurulan semt pazarlarının yolunu tutuyor. Sebze ve meyve fiyatları ise alım gücüne bağlı olarak ne satıcıyı ne de tüketiciyi memnun ediyor. 

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  • 18.08.2022 17:46
  • Güncelleme: 18.08.2022 17:46
Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatlarını sizler için araştırdık. Pazar tezgahlarında fiyatlar her hafta değişiklik gösteriyor. Yaz sezonu olması nedeniyle mevsimsel bazı sebzelerde fiyatlarda düşüş görülürken bazılarında da fiyat artışları görüldü. Önceki haftalara göre fiyatı sabit kalan ürünler de var. 

Geçen haftaya göre pazar esnafı etiketlerinde fiyatı yükselen ürünler şunlar: Kabak 5 liradan 7,50 liraya, karpuz 3,50 liradan 3,75 liraya, elma 10 liradan 12,50 liraya, yeşil soğan 3,50 liradan 5 liraya yükseldi.

Fiyatı geçen haftaya göre düşen sebze ve meyveler: Kayısı 12,50 liradan 8,50 liraya, patates 10 liradan 7 liraya, mantar 35 liradan 20 liraya, şeftali 12,50 liradan 8,50 liraya, soğan 7,50 liradan 6,50 liraya, yerli domates 8,50 liradan 6,50 liraya, üzüm 15 liradan 8,50 liraya, salatalık 7,50 liradan 5 liraya, armut 10 liradan 8,50 liraya, bamya 50 liradan 25 liraya, limon 25 liradan 20 liraya geriledi.

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şu şekilde: patlıcan 15 liradan, sarımsak 25 liradan, maydanoz (3 bağ) 10 liradan, pembe domates 5 liradan, marul 5 liradan, fasulye 15 liradan, biber 15 liradan, muz 22 liradan, işlem gördü.

‘YETİŞTİRENLER DE KAZANAMIYOR HABERİNİZ OLSUN’

Hem çiftçilik hem de pazarcılık yapan esnaf, maliyetler nedeniyle kazanamadıklarını söyledi. Pazar fiyatlarının uygun olduğunu belirten pazarcı, “Piyasa bedava. 5 liraya biber satıyoruz. Bunun bize 6, 7 lira maliyeti var. Ben hem yetiştiriyorum hem satıyorum. Yetiştirenler kazanamıyor haberiniz olsun” ifadelerini kullandı. 

‘HERŞEYİ DÜŞÜNEREK ALIYORUZ’

Mutfak alışverişi için alışveriş yapan bir vatandaş ise pahalılıktan şikâyet etti. Önceki haftalara göre fiyatların az da olsa düştüğünü belirten vatandaş, “Patlıcan baktım alamadım, 15 lira. Onu öyle etsiz pişirsen olmaz. Etini de ilave et kaça mal olacak biliyor musunuz? Pahalı meyveler 10 liraya inmiş.  O da ucuz sayılmaz. Emekliyiz her şeyi düşünerek alıyoruz” şeklinde konuştu. 

Bir diğer vatandaş ise, eşinin emekli olduğunu ve 3 bin 800 lira maaş aldığını belirterek “Nerede 5 liralık şeyler var oralara koşuyoruz. Yarım kilo 1 kilo alabiliyoruz. İşte öyle öyle idare ediyoruz” dedi.

1ha

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