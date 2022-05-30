Sarraf İhsan Gülderdi: 'Güven katsayısı ve gerilim artıyor'

Döviz bölgesi yeni haftaya artışla başladı. Ons üzerinde artış olduğunu belirten Sarraf İhsan Gülderdi, bunun altın fiyatlarını da arttırdığını dile getirdi. 

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  • 30.05.2022 17:50
  • Güncelleme: 30.05.2022 17:50
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Güven katsayısı ve gerilim artıyor'

Hafta başı itibari ile döviz bölgesinde yukarı doğru hareketler başladığını söyleyen Sarraf İhsan  Gülderdi, güncel altın ve döviz fiyatlarını değerlendirdi. 

Dünya üzerinde pandemi yansımalarının, gerilim ve katsayıyı arttırdığını ifade eden Gülderdi, “Yüzde 1 oranında Dolar ve Euro’da yukarı doğru hareketler gözlendi. Dolar 16,30’dan 16,40'a, Euro ise 17,50’den 17,60 seviyesine çıktı. ONS’ da 10 puanlık bir artış gerçekleşti, bin 850 dolardan bin 860’a dolara çıktı. Bu da altın fiyatlarını bir nebze arttırdı. Yatırım tavsiyesi olmadan, yıl sonu itibari ile bin 400 has altının, 2 bin 400 bandında ise çeyrek altının çıkacağı öngörülüyor. Gelişmekte olan ülkelerin, kırılgan piyasaların özellikle döviz fiyatlarının hareket etmesinin ve dünya üzerinde pandeminin yansımalarını yeni görüyoruz. Bununla birlikte de güven katsayısı ve gerilim artıyor. Bu da altın fiyatlarını yukarı hareket ettirecektir. Döviz fiyatları, ihracatçılar için ne kadar iyi olsa da vatandaş için sıkıntılı bir dönemi gösteriyor. Özellikle yakıtla birlikte artan fiyatlarla, bütün ürünlerin maliyetleri artıyor. Emtia fiyatlarında ise geçen sene altın 500 liraydı. Demirin fiyatı ise tonu 5 bin liraydı, şu an ise 15 bin liraya ulaştı. Yani Emtia fiyatlarına göre altın tam değerini bulmadı. Bunun için iyi bir yatırım aracı, güvenli bir liman olabilir. Elindekini bozduracak vatandaşların yıl sonuna kadar beklemelerini, alacak vatandaşların ise binin altında her rakamın alınabilecek olduğunu söyleyebilirim” dedi. 

Güncel altın ve döviz fiyatları ise şu şekilde: 
Çeyrek altın: bin 605 lira, 
Gram altın: 976 lira, 
Cumhuriyet altını: 6 bin 393 lira, 
Euro: 17,60 lira, 
Dolar: 16,40 lira.

1ha

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