Vali Çiçek: 'Kayseri'yi organizasyon cenneti yapacağız'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Talas Belediyesi’nin birlikte düzenlediği Uluslararası Gençlik Festivali’ne katıldı. 15 ülkeden gençlerin müzik ve dans performanslarını izleyen Vali Çiçek, “Biz Edirne’den Ardahan’a gerçekten al bayrağın altında birlik ve beraber içerisinde yaşamak ve mükemmel bir coğrafyanın çocuklarıyız ama bizim zamanda bu sınır içerisinde gönül coğrafyamız var. Pakistan’dan, Hindistan’dan birçok yerden Mekke Medine dünyanın birçok yerinden Kırgızistan Özbekistan bunlar bizim gönül coğrafyalarımız buradaki gençlerimiz ile beraber Türk gençleriyle kol kola haksızlığa hukuksuzluğa adaletsizliğe dur diyecek gençlerin buradan çıkacağını inanıyorum ve buradan Dünyaya başka ses verdiklerini inanıyorum. Kardeşlik birlik beraberlik içerisinde inşallah dünyaya buradan sesle Türk milleti tekrardan Türk gençleriyle bu sevgili gençlerimiz adalet hukuk getirecektir” şeklinde konuştu.

KAYSERİ’YE HAYRAN OLMAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Kayseri’ye olan hayranlığını dile getiren Vali Çiçek, “Kayseri çok farklı bir coğrafya muhteşem bir yer bunu geldikten sonra bir kere daha anladığımı ifade etmek istiyorum. Kayseri’nin önemini biliyorduk geldikten sonra özellikle gezdiğim yerleri gördükten sonra bu şehre hayran olmamak mümkün değil. Bizim yapmamız gereken Kayseri merkez de kültürel organizasyonlara ağırlık vermemiz gerekir ve inşallah vereceğiz bunu Belediye başkanımızla da konuştuk ilçe belediye başkanıyla el ele vererek bundan sonra Kayseri’de organizasyon cenneti yapacağız. Büyük organizasyonlar yapacağız çünkü bu kadar güzel coğrafyanın bu kadar güzel eserleri bütün Türkiye’ye sadece Türkiye’ye de değil Dünyaya tanıtacağız. Kayseri sadece büyük şehirlerle değil Avrupa’daki metropollerle yarışacak bir potansiyele sahiptir ve dün çarşı içerisinde gezme imkânı buldum. Gevher Nesibe Şifahanesi oradaki Mimar Sinan’ın yaptığı cami daha önce yapılan kale ve Develi Yahyalı ilçesinde gördüğüme inanamadım şimdi en yakın zamanda Soğanlı Vadisine gitmeyi bekliyorum. Orasıyla ilgili çok belgesel çok düşünceler dinleme imkanına sahip olmuştum. Soğanlı da hayallerim var bir de Talas Osmanlı sokağını da harikaydı” diye konuştu