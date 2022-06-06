Sarraf İhsan Gülderdi: ‘Enflasyon rakamları dövize talebi arttırdı’

Son günlerde dövizdeki yukarı yönlü hareketlilik haftanın ilk gününde rekor seviyeye çıktı. Dolar ve Euro bugün 2022 yılının en yüksek seviyenini gördü. Sarraf İhsan Gülderdi, güncel altın ve döviz fiyatlarını değerlendirdi.

Dövizde yukarı yönlü hareketin nefes almadan devam ettiğini söyleyen Sarraf Gülderdi, “Geçen hafta biraz durağan bir hareket olmuştu. Bununla birlikte enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla dövize biraz talep arttı diyebilirim. Dünya konektöründe ise özellikle ABD- Rusya arasındaki gerilim söz konusu. Çin’deki pandemi sürecinin tekrarlanması ve kapanmaya gitmesi etkili oldu. Rusya Ukrayna arasındaki gerilim ONS fiyatlarında yukarı yönlü harekete neden oldu. Bununla birlikte altın fiyatları 2022 yılının zirvesine geldi diyebilirim.

‘GRAM ALTIN 1000 LİRAYA MERDİVEN DAYADI’

Altın piyasasında da hareketliliğin sürdüğünü anlatan Gülderdi, gram altının 1.000 liraya merdiven dayadığını söyledi. Gram altının 1.000 lirayı aşması halinde altının 1.200 lira seviyelerini göreceğini vurgulayan Gülderdi, “Zaten bu yıl içerisindeki özellikle ABD’deki FET kararları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararları kur korumalı mevduat hesaplarını bu haberlerde bir araya getirirsek, altının yılsonu çeyrek altın bazında 2.200 liraya gelmesi ve has altının da 1.400-1.500 lira seviyesine gelmesinin sinyallerini aldık. Yatırım tavsiyesi olmadan da bu haberleri vermek istedim” dedi.

Güncel altın ve döviz fiyatları ise şu şekilde:

Çeyrek altın: bin 625 lira,

22 ayar gram altın: 950 lira,

Has altın: 993 lira,

Euro: 17,80 lira,

Dolar: 16,60 lira.