Sendika Temsilcisi Coşkunsu: “TÜİK enflasyonuyla gerçek enflasyon arasında dağlar kadar fark var”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranı aylık yüzde 2,98, yıllık ise yüzde 73,50 olarak açıkladı. Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi üyeleri ise TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamının düşük olduğunu savunan İl Temsilcisi Hakan Coşkunsu, TÜİK ile bazı akademisyenlerden oluşan bağımsız araştırma gruplarının enflasyon rakamlarının birbirini hiç tutmadığını söyledi. Memur ve emekliye verilecek enflasyon farkının düşük tutulması için enflasyonun bilerek düşük gösterildiğini iddia eden Coşkunsu, “Bize sunulan enflasyon ile gerçekte maruz kaldığımız enflasyon arasında dağlar kadar fark var. Ne hikmetse Temmuz ayında alacağımız, anamızın ak sütü gibi helal olan, enflasyon farkı yaklaştıkça TÜİK; nasıl olur da memur ve emekli daha az zam alır, bunun derdinde ve bir yerde hata var. Kamu çalışanı ve emekli, elinde kağıt, kalem, hesap makinesi sürekli hesap yapıyor. Ay sonunu getirmenin gayretinde, işine odaklanamıyor. Bu karışıklığın ve tutarsızlığın bedelini kamu çalışanları ve emekliler olarak nedense hep bizler ödüyoruz. Zaten geçinemeyen, ekonomik darboğazda olan eğitim çalışanları gerçekte maruz kaldığı enflasyon oranlarının 6 aylık süre sonunda maaşlarına yansımasını beklerken üstüne bir de bu karmaşanın, hesap farklılıklarının altında ezilmektedir. Yakıt fiyatları malumunuz. 3-5 kilometre mesafede çalıştığı okuluna ulaşmak isteyen öğretmenler adeta kontak çevirmeye korkuyor. Tabi ki buna benzer birçok örnek verilebilir. Hal böyleyken; takibini yaparken, rakamları telaffuz ederken zorlandığımız zamların enflasyon oranlarına da yansıtılırken farklı bir yöntemle daha adil yansıtılmasını talep ediyoruz. Son 1 yıllık zam oranlarını ve TÜİK’e göre çıkan sonucu sizlere hatırlatmak istiyoruz” diye konuştu.

Sendika Temsilcisi Coşkunsu, bazı ürünleri ve artan fiyat yüzdelerini ise şu ifadelerle anlattı: “Şeker yüzde 340, benzin yüzde 238, motorin yüzde 257, ayçiçek yağı yüzde 210, elektrik yüzde 260, otogaz yüzde 162, ulaşım yüzde 175, ekmek-un yüzde 180, mutfak tüpü yüzde 190, et- süt yüzde 195, doğalgaz yüzde 300 arttı.”

Coşkunsu, konuşması sonrasında TÜİK’in enflasyon oranlarını şapkadan tavşan şeklinde kartonun üzerine yazılı halde çıkardı. Açıklama sonrası sendika üyeleri olaysız şekilde dağıldı.