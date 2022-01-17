Sarraf İhsan Gülderdi: 'Bu sene 6 kez faiz arttırma beklentisi var'

Altın fiyatları son zamanlarda sakinliğini koruyor. Sarraf İhsan Gülderdi ise, altının iki haftadır sakin seyrini devam ettirmekte olduğunu belirterek, “Has altın fiyatı 800 TL civarında. Bu haftaki Merkez Bankasının faiz kararından sonra yönünü tayin edecektir. Merkez Bankasının faiz kararı ise 0,25 0,50 baz puan kadar düşürüleceğini ön görüyorlar. Bu da büyük ihtimal döviz fiyatlarında yukarı yönde hareketliliğe neden olabilir. Dolayısıyla altında artı pozitif yönde etki edebilir. Ons fiyatı şu anda 1819 civarında. Dolar\TL 13,50 Euro\TL 15,45 civarında alıcısını buluyor. Çeyrek fiyatı ise şu anda 1315 lira, yarım altın 2630 lira, Cumhuriyet altın 5260 liradan alıcısını buluyor” ifadelerini kullandı.

“ALICI VE SATICILARIMIZIN AZ OLDUĞU BİR ORTAM”

Merkez Bankası tarafından 20 ocak itibariyle alınacak olan faiz kararının piyasaları etkileyeceğinin kanaatinde olduğunu söyleyen Gülderdi, “Federal Reserve Bankasının faiz kararı da önemli. Bu sene 6 kez faiz arttırma beklentisi var. Bunun öngörüsünü ise JP Morgan Ceo’su söylemişti. Büyük ihtimal faiz artışı ile birlikte dövizde de yukarı yönde hareket olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla altın fiyatlarında yukarı yönde hareketliliğe sebep olabilir. Açık konuşmak gerekirse Kapalıçarşı’mızda iki haftadır sakin bir hava söz konusu. Alıcılarımızla satıcılarımızın az olduğu bir ortam. Bunun belirsizlik olduğundan kaynaklı. Fiyatlar öngörülemediği için şu anda birçok vatandaşımız beklemekte. Sakin bir piyasa hakim” diye konuştu.