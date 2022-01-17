Kayserisporlu genç futbolcu Hayrullah Erkip: 'Hayalimi gerçekleştirdim'

Kayserispor'da profesyonel olarak 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Hayrullah Erkip, 'Çocukluğum, hayalim, Kayserispor ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamış bulunmaktayım' dedi.

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  • 17.01.2022 14:56
  • Güncelleme: 17.01.2022 14:56
Kayserisporlu genç futbolcu Hayrullah Erkip: 'Hayalimi gerçekleştirdim'

Kayserispor alt yapısından yetişen ve sezon başında Beşiktaş'a gidip gelen Hayrullah Erkip ile profesyonel sözleşme imzalanıp 4.5 yıllık anlaşma sağlandı. 18 yaşındaki Hayrullah Erkip, "Çocukluğum, hayalim, Kayserispor ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Başta Ailem ve Berna Gözbaşı başkanım olmak üzere üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, malzemecilerimize, sağlık ekibimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi her şey yeni başlıyor. Daha çok çalışma vakti. İlk hayalimi gerçekleştirdim şimdi sıra en yenilerinde" açıklamasında bulundu.
 

BGC

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